ЗМІ: У Сенаті розпитують адміністрацію Трампа про плани щодо заморожених активів РФ

У Сенаті США надіслали Держдепу лист із запитаннями про те, як адміністрація Трампа планує використати наявні фінансові важелі тиску на Росію, зокрема заморожені активи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист, що є у їхньому розпорядженні, пише "Європейська правда".

Агентство отримало текст листа від 21 березня, у якому двопартійна група сенаторів – республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем та демократи Річард Блументаль і Тім Кейні – запитують Державний департамент про плани адміністрації стосовно використання заморожених російських активів.

"Як в адміністрації бачать використання усіх наявних фінансових інструментів у її розпорядженні, щоб збільшити тиск на Росію щодо припинення війни? Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи в США та ЄС можуть бути використані як важіль у перемовинах з РФ про завершення війни? Якщо так, то у який спосіб?" – цікавляться сенатори.

Вони також запитують, чи планує адміністрація розробляти стратегію, щоб заохотити ЄС та партнерів G7 до кроків у цьому питанні. Крім того, сенатори поцікавились, чи підтримала б адміністрація використання заморожених активів РФ, що у розпорядженні США, для закупівлі зброї для України.

Як повідомляли, ЄС може спрямувати на зброю Україні до 9 млрд євро за рахунок російських активів.

Водночас у ЄС залишаються труднощі з кроком до рішення про конфіскацію росактивів, а не лише використання прибутків від них. Зокрема противником рішення залишається Бельгія, на території якої перебуває найбільша частка заморожених російських активів. Бельгійські посадовці аргументують, що у разі конфіскації активи перестануть генерувати прибутки, з яких вже оплачують підтримку України, та побоюються політико-правових наслідків цього рішення.