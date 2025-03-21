ЄС може спрямувати на зброю Україні до 9 млрд євро за рахунок росактивів

У Європейському Союзі у 2025 році можуть скерувати на військову допомогу Україні до 9 млрд євро у межах підтримки, яка надається за рахунок заморожених російських активів.

Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

У висновках саміту ЄС 20 березня серед можливих шляхів фінансування військових потреб України згаданий "компонент військових потреб ініціативи G7 ERA".

Ідеться про кредитний механізм, у межах якого Європейський Союз у 2025 році виділить Україні 18,1 млрд євро за рахунок оподаткування прибутків від заморожених росактивів.

"Один з дипломатів, що представляє велику державу ЄС, заявив "ЄвроПравді", що за умовами виділення кредитів ERA G7 під гарантії доходів з заморожених активів Росії Україна може спрямувати на військові потреби до 9 млрд євро – половину з заявленої на 2025 рік суми", – ідеться в матеріалі.

Водночас наразі не відомо, які були плани українського уряду на ці 18,1 млрд євро, зазначається там.

Обговорення механізму ERA зʼявилось на тлі того, що у Євросоюзі критикують план головної дипломатки Каї Каллас про виділення мільярдів євро на зброю Україні через відсутність конкретних механізмів втілення.

"Утім, ініціатива Каллас також не похована. Наступна предметна дискусія на політичному рівні щодо неї відбудеться на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня", – ідеться в матеріалі "ЄвроПравди".

Більше читайте у статті кореспондентки "ЄвроПравди" Тетяни Висоцької: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.