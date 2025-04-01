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Европарламент снял иммунитет со скандального пророссийского депутата из Германии

Новости — Вторник, 1 апреля 2025, 17:24 — Олег Павлюк

Европейский парламент на заседании 1 апреля проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Петра Быстроня от "Альтернативы для Германии", которого подозревают в связях с Россией.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Решение Европарламента означает, что Быстроня теперь могут привлечь к ответственности на родине – Германии, где он фигурирует в уголовном деле

Официальный запрос о снятии иммунитета с Быстроня Германия направила летом 2024 года.

Его обвиняют в распространении нацистской символики в Х, где он в 2022 году выложил фотомонтаж с Ангелой Меркель и Олафом Шольцем, которые якобы делают нацистский салют.

Юридический комитет Европарламента ранее не нашел доказательств политического преследования Быстроня в Германии.

Параллельно против Быстроня ведут расследование отмывания денег и взяточничества; его также подозревают в получении денег в связи с пророссийским порталом Voice of Europe для того, чтобы действовать в пользу России в Бундестаге.

Перед этим стало известно, что Петр Быстронь в 2022 году тайно ездил в Беларусь.

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