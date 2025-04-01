Европарламент снял иммунитет со скандального пророссийского депутата из Германии
Европейский парламент на заседании 1 апреля проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Петра Быстроня от "Альтернативы для Германии", которого подозревают в связях с Россией.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.
Решение Европарламента означает, что Быстроня теперь могут привлечь к ответственности на родине – Германии, где он фигурирует в уголовном деле
Официальный запрос о снятии иммунитета с Быстроня Германия направила летом 2024 года.
Его обвиняют в распространении нацистской символики в Х, где он в 2022 году выложил фотомонтаж с Ангелой Меркель и Олафом Шольцем, которые якобы делают нацистский салют.
Юридический комитет Европарламента ранее не нашел доказательств политического преследования Быстроня в Германии.
Параллельно против Быстроня ведут расследование отмывания денег и взяточничества; его также подозревают в получении денег в связи с пророссийским порталом Voice of Europe для того, чтобы действовать в пользу России в Бундестаге.
Перед этим стало известно, что Петр Быстронь в 2022 году тайно ездил в Беларусь.