Європарламент зняв імунітет зі скандального проросійського депутата з Німеччини

Європейський парламент на засіданні 1 квітня проголосував за зняття недоторканності з депутата Петра Бистроня від "Альтернативи для Німеччини", якого підозрюють у звʼязках з Росією.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Рішення Європарламенту означає, що Бистроня тепер можуть притягти до відповідальності на батьківщині – Німеччині, де він фігурує у кримінальній справі

Офіційний запит про зняття імунітету з Бистроня Німеччина надіслала влітку 2024 року.

Його звинувачують у поширенні нацистської символіки в Х, де він у 2022 році виклав фотомонтаж із Ангелою Меркель і Олафом Шольцом, які нібито роблять нацистський салют.

Юридичний комітет Європарламенту раніше не знайшов доказів політичного переслідування Бистроня в Німеччині.

Паралельно проти Бистроня ведуть розслідування відмивання грошей і хабарництва; його також підозрюють в отриманні грошей у зв'язку з проросійським порталом Voice of Europe для того, щоб діяти на користь Росії в Бундестазі.

Перед цим стало відомо, що Петр Бистронь у 2022 році таємно їздив у Білорусь.