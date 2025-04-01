ЕС осудил китайские военные учения возле Тайваня

Европейский Союз призвал Китай к сдержанности после того, как он развернул очередные масштабные военные учения у Тайваня.

Такое заявление 1 апреля распространила Европейская служба внешних дел, передает "Европейская правда".

В Еврокомиссии отметили, что нынешние военные учения Китая вокруг Тайваня "усиливают напряженность в Тайваньском проливе", ситуация в котором имеет стратегическое значение "для региональной и глобальной безопасности и процветания".

"ЕС непосредственно заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних действий, которые меняют статус-кво силой или принуждением", – подчеркнули в ЕС.

Там также призвали "все стороны" проявить сдержанность и избегать "любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, которая должна быть решена путем диалога".

В марте Китай провел очередные военные учения, где отработал блокаду морских целей возле Тайваня. Подобные учения в последние годы стали более частыми на фоне все более активной риторики Пекина о намерениях воссоединить остров с материком.

Как известно, ЕС признает правительство КНР как единственное законное китайское правительство, и сотрудничает с Тайванем без его дипломатического признания, а также выступает против любых попыток силой навязать объединение Тайваня с КНР.

В Евросоюзе также звучали идеи об усилении военного присутствия в регионе, например, присоединившись к патрулированию Тайваньского пролива.