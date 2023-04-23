Главный дипломат ЕС призвал к военно-морскому патрулированию в Тайваньском проливе

Руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призвал военно-морские силы Евросоюза патрулировать Тайваньский пролив в качестве демонстрации приверженности

Об этом он написал в статье, опубликованной в Journal Du Dimanche, передает "Европейская правда".

Жозеп Боррель заявил, что Европа должна очень присутствовать в регионе и что этот вопрос касается континента "в экономическом, коммерческом и технологическом плане".

"Европа должна очень присутствовать в этом вопросе, который касается нас экономически, коммерчески и технологически. Вот почему я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом абсолютно важном регионе", – подчеркнул он.

"В то же время мы должны быть бдительными относительно провокаций и чрезмерных торгов. Подавляющее большинство тайваньского народа считает, что мирный статус-кво является наиболее приемлемым решением. Поэтому давайте будем твердыми в соблюдении этого принципа", – добавил Боррель.

Его слова перекликаются с комментариями, которые он сделал во время дебатов по Китаю в Европейском парламенте во вторник.

"Тайвань, безусловно, является частью нашего геостратегического периметра, который гарантирует мир", – сказал тогда Боррель. "Не только по моральным соображениям действия против Тайваня должны быть обязательно отвергнуты. Это также потому, что в экономическом плане это было бы чрезвычайно серьезно для нас, поскольку Тайвань играет стратегическую роль в производстве самых современных полупроводников", – сказал он.

Призыв Борреля к военно-морскому патрулированию появился через две недели после того, как Китай начал трехдневные учения вокруг Тайваня, имитируя целенаправленные удары и блокаду острова.

В этом месяце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью Les Echos и Politico, что Европа должна избегать втягивания в любую потенциальную конфронтацию между США и Китаем из-за Тайваня.

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