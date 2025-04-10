В Турции задержали оппозиционных журналистов во время обысков в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двух известных оппозиционных журналистов во время обысков в Стамбуле в рамках расследования относительно вероятных угроз и шантажа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебный документ, который есть в распоряжении редакции, передает "Европейская правда".

В четверг, 10 апреля, утром во время обысков в Стамбуле в рамках расследования относительно вероятных угроз и шантажа полиция страны задержала двух известных оппозиционных журналистов: Тимура Сойкана и Мурата Агиреля.

Как отмечается, Сойкан и Агирель известны своими расследованиями и критическим отношением к правительственной политике и государственным институтам. Оба работают на телеканале Halk TV, который занимает оппозиционную позицию в отношении правительства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В судебном документе говорится о том, что суд Стамбула одобрил ордер на обыск в помещениях журналистов, позволив конфискацию и проверку цифровых устройств, включая компьютеры, жесткие диски и мобильные телефоны.

Отмечается, что решение было принято по запросу Офиса главного прокурора Стамбула в рамках расследования по статьям уголовного кодекса, касающихся "угроз" и "шантажа".

Агентство добавило, что Сойкан и Агирель, авторы нескольких книг о предполагаемых связях мафии с государственными структурами, и ранее подвергались юридическому давлению из-за своей журналистской деятельности.

Отметим, турецкая полиция в понедельник, 24 марта, задержала 10 журналистов. По данным Ассоциации по изучению СМИ и права, которая оказывает юридическую поддержку журналистам в Турции, журналисты были арестованы из-за их освещения протестов в Стамбуле и других городах против заключения стамбульского мэра Экрема Имамоглу.

29 марта в Турции задержали по террористическим обвинениям журналиста из Швеции Йоакима Медина, когда тот приехал освещать протесты. Тогда в Турции заявили, что журналиста задержали за оскорбление президента Эрдогана и "членство в террористической организации".

Швеция обратилась за объяснениями к турецкому послу в связи с задержанием Медина.

Позже его переместили в пенитенциарное учреждение с усиленными мерами безопасности, куда обычно помещают фигурантов резонансных дел и задержанных политиков или журналистов. Там также находится задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.