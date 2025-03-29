У Туреччині затримали журналіста зі Швеції, який приїхав висвітлювати протести

У Туреччині затримали за терористичними звинуваченнями журналіста зі Швеції, коли той приїхав висвітлювати протести.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Кай Йоакім Медін приїхав як кореспондент газети Dagens ETC для висвітлення протестів проти арешту опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Прокуратура заявила, що його затримано за образу президента Ердогана та "членство у терористичній організації".

Приводом для затримання стало розслідування, яке почали після акції протесту у Стокгольмі у січні 2023 року, коли біля мерії повісили опудало, схоже на Ердогана.

У Туреччині назвали Медіна одним із 15 людей, яких вважають пов’язаними з цією акцією, та згадали про його репортерську роботу із зони бойових дій у Сирії, Іраку та на південному сході Туреччини.

У Dagens ETC повідомили, що не можуть вийти на зв’язок з Медіном протягом двох днів. Головред Андреас Густавссон у коментарях шведським ЗМІ казав, що Медін не зробив нічого протизаконного і його затримання виглядає як покарання за журналістську роботу.

"Якщо це реальні звинувачення, які йому висувають – можу сказати лише те, що вони неправдиві, абсурдні і взяті абсолютно з повітря. Йоакім є журналістом і не більше того", – каже він.

На акціях протесту проти арешту Імамоглу затримали близько 1900 осіб, у тому числі журналістів. Чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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