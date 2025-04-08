Литва хочет ограничить поездки домой белорусских мигрантов

Парламент Литвы рассматривает возможность введения ограничений для белорусских мигрантов на поездки на родину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Если предложения будут одобрены, то те белорусы, кто ездит домой чаще, чем раз в квартал, потеряют вид на жительство.

"Это поможет уменьшить поток поездок туда и обратно и позволит нашим службам безопасности лучше контролировать соответствующие процессы", – заявил Аудронюс Ажубалис, член парламентской оппозиционной фракции „Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Министерство внутренних дел раскритиковало это предложение, утверждая, что оно создаст дополнительную нагрузку на государственные органы. По данным Департамента миграции, в настоящее время 54 000 белорусов имеют вид на жительство в Литве – 70% из них являются экономическими мигрантами.

"Важно, чтобы у людей были рабочие визы – чтобы они могли ездить по делам и посещать родственников, и чтобы ситуация не ухудшилась", – сказал белорус в разговоре с LRT.

"Люди приезжают сюда зарабатывать на жизнь, а не создавать проблемы. Люди созданы для общения – я не верю, что мы [белорусы] плохие соседи", – добавил другой.

Данные пограничной службы показывают, что количество белорусов, пересекающих границу, ежегодно уменьшается. Однако политики говорят, что вызовы безопасности растут.

"Мы уже годами обсуждаем тот факт, что некоторые белорусы, которые утверждают, что спасаются от политических преследований, все равно возвращаются туда ежемесячно", – сказал Гедримас Еглинскас, член Демократического союза „За Литву", одной из трех партий, находящихся у власти.

Политолог Витис Юрконис призвал политиков не игнорировать сложные индивидуальные случаи.

"Есть люди, которые, вероятно, имеют больных родителей, которых им нужно посетить, и такие визиты могут требовать более частых поездок", – пояснил Юрконос, председатель Freedom House в Литве. Впрочем, он признает, что риски существуют.

"Белорусы сами признают, что белорусские пограничники собирают данные о людях, расспрашивают их, отводят в сторону и пытаются завербовать", – сказал Юрконос.

Это касается не только белорусов, путешествующих в Беларусь – спецслужбы также нацелены на граждан Литвы, которые путешествуют в Беларусь.

"Такие ограничения должны применяться независимо от того, какой паспорт имеет человек – среди тех, кого задерживают, допрашивают или давят, есть граждане Литвы, Латвии и Польши", – пояснил Юрконис.

Только в прошлом месяце власти объявили, что двух граждан Литвы обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси.

Напомним, в январе глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис предложил ввести более суровые наказания за шпионаж в пользу другой страны.