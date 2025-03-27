Сейм Латвии сделал шаг к запрету поездок в РФ и Беларусь для ряда госслужащих

В четверг, 27 марта, депутаты Сейма Латвии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Законопроект был разработан Комиссией Сейма по национальной безопасности.

Запрет на такие поездки из Латвии планируют установить для предотвращения или уменьшения угрозы национальной безопасности, создаваемой Россией и Беларусью, а также для обеспечения безопасности и законных интересов работников государственного управления в условиях, когда возможности Латвии защищать своих граждан ограничены.

Запрет на выезд в Россию и Беларусь предполагается распространить на лиц, имеющих специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на работников Министерств обороны, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, подведомственных им учреждений, военных объектов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Налоговой и таможенной полиции, а также на должностных лиц Службы государственных доходов.

Также запрет коснется лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

"Не секрет, что Россия и Беларусь все активнее проводят разведывательные мероприятия против Латвии, и для этих целей им может пригодиться любой гражданин Латвии, который пересек границу этих стран. Несмотря на четкие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности – как в интересах государственной, так и личной безопасности – не ездить ни в Россию, ни в Беларусь, количество выезжающих продолжает расти", – отметил председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис.

Председатель комиссии подчеркнул, что в нынешних условиях путешествовать в Россию и Беларусь крайне опасно, но, к сожалению, значительная часть общества по-прежнему этого не осознает.

"Начальники разведки спецслужб этих стран устанавливают контакты с жителями Латвии на территории своих государств, где оперативные условия более благоприятные. Их также не тормозят контрразведывательные меры латвийских учреждений госбезопасности и властей союзников Латвии. В целом это означает, что у нас очень ограниченные возможности помощи латвийским подданным, которые оказались в трудной ситуации в России и Беларуси", – заявил политик.

Запрет на поездки также будет распространяться на транзит через территорию России и Беларуси. Однако он не будет действовать в случаях, когда поездка необходима в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным причинам, при условии получения разрешения на такой временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

Напомним, 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет для граждан России и Беларуси или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране.

Также стало известно, что в Латвии готовят изменения в законодательство, по которым граждане России и Беларуси не смогут занимать руководящие и другие должности в критической инфраструктуре, предусматривающие доступ к чувствительной информации.