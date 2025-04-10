Папа Римский принял в Ватикане короля Великобритании с супругой

Папа Франциск в Ватикане встретился с королем Великобритании Чарльзом III и королевой Камиллой, которые находятся в Италии с четырехдневным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это была первая встреча с момента возвращения Папы в Ватикан после пяти недель пребывания в больнице с опасной для жизни двусторонней пневмонией.

Франциск планировал провести аудиенцию с Чарльзом, но официальный государственный визит в Ватикан был отложен из-за состояния здоровья Папы.

Папа прислал королю приглашение на частную аудиенцию, но это зависело от состояния его здоровья, поэтому визит подтвердили только в среду утром.

Визит длился около 20 минут и включал обмен подарками.

AP

В заявлении Ватикана сказано, что Папа Римский поздравил Чарльза и Камиллу с годовщиной свадьбы, а король и королева-консорт в ответ пожелали Папе Римскому скорейшего выздоровления.

Букингемский дворец заявил, что "их величества были очень рады, что Папа чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принять их, и что они имели возможность поделиться своими наилучшими пожеланиями лично".

Для Чарльза III визит в Италию стал первой зарубежной поездкой в этом году: из-за лечения от рака он сократил количество визитов.