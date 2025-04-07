Король Британии отправился в первый зарубежный визит в этом году

Британский король Чарльз III и его жена, королева-консорт Камилла 7 апреля прибыли в Италию с четырехдневным государственным визитом, во время которого монарх выступит в итальянском парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Для Чарльза III это уже семнадцатый по счету визит в Италию. Кроме того, это его первая зарубежная поездка в этом году: из-за лечения от рака он сократил количество визитов.

Фото: Reuters

В рамках визита Чарльз и Камилла во вторник встретятся с президентом Италии Серджо Маттареллой и посетят Колизей.

На следующий день король и королева Британии встретятся с премьером Джорджей Мелони, после чего Чарльз произнесет речь в итальянском парламенте, став первым британским монархом, который выступит на совместной парламентской сессии в Италии.

В завершение визита Чарльз и Камилла отправятся в Равенну, что на северо-востоке итальянского региона Эмилия-Романья.

Там они примут участие в церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения города от нацистской оккупации войсками союзников во Второй мировой войне.

На прошлой неделе король Британии ненадолго прервал исполнение государственных обязанностей после того, как попал в больницу из-за побочных эффектов от лечения рака.