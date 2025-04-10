Папа Римський прийняв у Ватикані короля Британії з дружиною

Папа Франциск у Ватикані зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III і королевою Каміллою, які перебувають в Італії з чотириденним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Це була перша зустріч з моменту повернення Папи до Ватикану після п'яти тижнів перебування в лікарні з небезпечною для життя двосторонньою пневмонією.

Франциск планував провести аудієнцію з Чарльзом, але офіційний державний візит до Ватикану був відкладений через стан здоров'я Папи.

Папа надіслав королю запрошення на приватну аудієнцію, але це залежало від стану його здоров'я, тому візит підтвердили лише в середу вранці.

Візит тривав близько 20 хвилин і включав обмін подарунками.

AP

У заяві Ватикану сказано, що Папа Римський привітав Чарльза і Каміллу з річницею весілля, а король і королева-консорт у відповідь побажали Папі Римському якнайшвидшого одужання.

Букінгемський палац заявив, що "їхні величності були дуже раді, що Папа почувається досить добре, щоб прийняти їх, і що вони мали можливість поділитися своїми найкращими побажаннями особисто".

Для Чарльза III візит в Італію став першою закордонною поїздкою цьогоріч: через лікування від раку він скоротив кількість візитів.