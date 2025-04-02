Президентские рейтинги в Румынии: ультраправый кандидат лидирует, но проиграет во втором туре

Поддерживаемый ультраправыми партиями Румынии кандидат в президенты Джордже Симион является лидером свежих рейтингов, однако при большинстве сценариев он проиграет во втором туре.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса, проведенного независимым агентством маркетинговых исследований MKO, приводит HotNews.ro.

В первом туре за Симиона проголосовали бы 31,2% респондентов. Второе и третье места в опросе заняли мэр Бухареста Никушор Дан (22,7%) и поддержанный правительственной коалицией Крин Антонеску (18,8%).

Экс-премьер Виктор Понта набирает 17,1%.

При этом в случае выхода во второй тур Симион проиграет как Дану (35% против 31%), так и Антонеску (33% против 31%).

В случае дуэли с Понтой голоса респондентов разделились поровну (30% на 30%).

Электоральную поддержку Симиону оказывает социально-демографическая база, состоящая в основном из жителей сельской местности (58%), с низкими доходами (50%) и общим образованием (59%).

Главной мотивацией опрошенных при выборе Симиона является желание перемен и антисистемная позиция (32%).

Электорат ультраправого кандидата отличается высоким уровнем решительности: 87% его сторонников заявили, что обязательно придут на избирательные участки.

Никушор Дан привлекает городских избирателей (72%), избирателей со средним и высоким уровнем дохода (72%) и с высшим образованием (43%), а основными причинами его поддержки являются его личные качества и честность (44%), а также компетентность (21%).

Крин Антонеску имеет социально-демографически сбалансированную базу, с сильной поддержкой в городах (61%) и электоратом со средним и высоким уровнем дохода (66%). Среди его качеств респонденты выделяют добродетель (33%) и политическую ориентацию (30%).

Опрос проводился с 26 по 28 марта 2025 года, в нем приняли участие 1500 респондентов. Погрешность опроса составляет ±2,5 %.

Напомним, в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

После этого Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил.

Читайте также: Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.