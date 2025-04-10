CNN: у Трампа ограничили доступ к отчетам разведки из-за страха утечек

Администрация Дональда Трампа жестко ограничила круг лиц, имеющих доступ к особо секретному ежедневному докладу, который готовит разведка для президента США.

Об этом CNN сообщили пять источников, пишет "Европейская правда".

Члены администрации с первых дней второго срока Трампа планировали сократить доступ к так называемому "Ежедневному докладу президенту" (President's Daily Brief, или PDB).

Отчасти это было связано с тем, что во время его первого срока детали из доклада иногда просачивались в прессу, что способствовало возникновению у президента ощущения, что разведывательное сообщество пытается его расшатать.

По словам одного из источников, сначала руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз лично утверждала тех, кто будет иметь доступ к документу.

Теперь директор Нацразведки США Тулси Габбард контролирует документ и взяла на себя ответственность за то, кто имеет к нему доступ.

Телеканал отмечает, что нет ничего необычного в том, что новые администрации пересматривают круг лиц, имеющих доступ к PDB.

Сотрудники разведки, ответственные за ее создание, обычно обращаются к новой администрации с вопросом о том, кто должен ее получить, и сначала чиновники часто идут на ограничение доступа.

Однако Трамп со времен своего первого срока имеет глубокое недоверие к разведывательному сообществу, а в своей второй администрации он назначил чиновников, которые открыто разделяют его подозрения.

Нынешние и бывшие чиновники говорят, что ограничение доступа к PDB происходит на фоне намерений президента и его высших должностных лиц перекрыть утечки и пресекать деятельность тех, кого они считают подрывными элементами в разведывательном сообществе.

Один из чиновников, который общался с телеканалом, охарактеризовал это как "проблему большого недоверия, которое сохраняется".

Экс-чиновники говорят, что сокращение доступа к PDB – это двусмысленный шаг, который может способствовать укреплению доверия между президентом и разведсообществом, но может также усилить разногласия внутри правительства и привести к дезорганизации внешней политики.

Стоит отметить, что недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда его советник по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

В частности, американский сенатор-демократ Адам Шифф после скандала с чатами Signal выразил беспокойство, что Россия могла получить из одного из таких чатов секретную информацию о планах и намерениях США относительно войны в Украине.