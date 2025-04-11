Принц Гарри посетил раненых военных и гражданских во Львове

Принц Гарри посетил пострадавших от войны России в рамках своей работы с ранеными ветеранами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Sky News.

О визите в четверг во Львов было объявлено только после его отъезда из Украины.

Гарри, который прослужил 10 лет в британской армии, посетил Superhumans Center – ортопедическую клинику во Львове, где лечат и реабилитируют раненых военнослужащих и гражданских лиц.

40-летнего принца сопровождал контингент из его Фонда "Игры Непокоренных", в том числе четверо ветеранов, которые прошли подобную реабилитацию.

Пресс-секретарь герцога Сассекского сообщил, что Гарри был приглашен генеральным директором центра Ольгой Рудневой год назад, а также во время Invictus Games Vancouver Whistler 2025, которые состоялись в феврале.

Гарри посетил центр, который предлагает протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь на безвозмездной основе, чтобы воочию увидеть, какую поддержку они оказывают во время активных боевых действий.

Герцог, который отслужил две ротации в Афганистане, встретился с пациентами и медицинскими работниками во время посещения центра.

Во время своего визита в Украину он также встретился с членами украинского сообщества Invictus, а также с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Помощь раненым солдатам была одним из самых известных дел Гарри, поскольку он основал Invictus Games в 2014 году, чтобы предложить раненым ветеранам соревноваться в спортивных соревнованиях, подобных Паралимпийским играм.

Гарри стал вторым членом Королевской семьи, который посетил Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Его тетя, Софи, герцогиня Эдинбургская, в прошлом году совершила визит в Киев.