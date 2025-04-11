Принц Гаррі відвідав поранених військових і цивільних у Львові

Британський принц Гаррі прибув до України з неоголошеним візитом та відвідав постраждалих від війни Росії в рамках своєї роботи з пораненими ветеранами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Про візит у четвер до Львова було оголошено лише після від'їзду британського принца з України.

фото Superhumans Center

Гаррі, який прослужив 10 років у британській армії, відвідав Superhumans Center – ортопедичну клініку у Львові, де лікують і реабілітують поранених військовослужбовців і цивільних осіб.

40-річного принца супроводжував контингент з його Фонду "Ігри Нескорених", в тому числі четверо ветеранів, які пройшли подібну реабілітацію.

Прессекретар герцога Сассекського повідомив, що Гаррі був запрошений генеральним директором центру Ольгою Руднєвою рік тому, а також під час Invictus Games Vancouver Whistler 2025, які відбулися в лютому.

Гаррі відвідав центр, який пропонує протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу на безоплатній основі, щоб на власні очі побачити, яку підтримку він надає під час активних бойових дій.

Герцог, який відслужив дві ротації в Афганістані, зустрівся з пацієнтами та медичними працівниками під час відвідування центру.

Під час свого візиту в Україну він також зустрівся з членами української спільноти Invictus, а також з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Допомога пораненим солдатам стала однією з найвідоміших справ Гаррі, оскільки він заснував Invictus Games у 2014 році, щоб запропонувати пораненим ветеранам боротися у спортивних змаганнях, подібних до Паралімпійських ігор.

Гаррі став другим членом Королівської родини, який відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його тітка, Софі, герцогиня Единбурзька, минулого року здійснила візит до Києва.