Парламент Финляндии поддержал запрет для россиян покупать недвижимость

Финский парламент в пятницу, 11 апреля, единогласно одобрил предложение правительства страны о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами стран, которые представляют угрозу нацбезопасности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило Министерство обороны Финляндии.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что законопроект об ограничении на операции с недвижимостью для граждан опасных государств направлен на укрепление национальной безопасности.

"Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим подорвать Финляндию", – добавил он.

По словам Хяккянена, теперь правительство в отдельном постановлении определит страны, которые ведут захватническую войну и могут угрожать национальной безопасности Финляндии. Ранее министр уже объявлял, что Россия войдет в этот перечень.

"Также готовится законодательство, которое усилит средства для вмешательства в уже приобретенную недвижимость", – добавил он.

До сих пор финское законодательство позволяло блокировать продажу недвижимости россиянам на основании решения Министерства обороны в каждом конкретном случае, если это несет риски для нацбезопасности.