Финляндия хочет запретить россиянам покупать недвижимость из-за угрозы нацбезопасности

Финляндия реализует план по прекращению покупки недвижимости некоторыми иностранными гражданами после того, как появились беспокойства по поводу безопасности таких сделок, связанных с Россией.

Об этом сообщило финское правительство, передает "Европейская правда".

В четверг, 6 февраля, правительство в Хельсинки подало на рассмотрение законодателей законопроект, который имеет целью запретить россиянам покупать любую недвижимость в Финляндии.

Отмечается, что Финляндия обнародовала свой план в сентябре после того, как среди политиков и общественности усилилось беспокойство по поводу сделок с недвижимостью и владений вблизи ее критической инфраструктуры людьми из России или связанными с ней лицами.

Реклама:

Закон будет распространяться на граждан, страна гражданства которых ведет агрессивную войну против Украины и может представлять угрозу национальной безопасности.

"Цель этого законопроекта – ограничить возможности россиян покупать недвижимость в Финляндии", – заявил Хакканен.

По его словам, поскольку Россия продолжает представлять угрозу безопасности в Европе, владение недвижимостью может быть "использовано для осуществления враждебного влияния".

В октябре 2024 года суд в Финляндии дал согласие на арест ряда российских активов в стране по иску украинской компании "Нафтогаз".

Этот шаг направлен на воплощение решения Международного арбитражного суда в Гааге в апреле 2023 года. Трибунал обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза" для компенсации убытков и потери имущества в результате оккупации Крыма.

По данным СМИ, среди арестованных объектов недвижимости есть, в частности, пляж, который использовали российские дипломаты.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо недавно заявил, что граница с Россией останется закрытой. Граница между двумя странами закрыта уже более года.