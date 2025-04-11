В Швеции обсуждают, как улучшить жизнь срочникам, прежде чем масштабировать призыв

В Швеции обсуждают, как повысить мотивацию и удовлетворенность срочников, которые проходят обучение – учитывая то, что страна планирует увеличить количество призывников.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В Швеции начали обсуждение, какие организационные и другие проблемы есть со срочной службой и что беспокоит призывников, которые попадают в систему.

Дискуссии связаны с планами Швеции увеличить количество призывников до 10 000 человек ежегодно до 2030 года.

Ключевыми проблемами называют недостаточное денежное обеспечение, а также проблемы со снаряжением.

Сейчас шведские срочники получают 146 крон в день, совокупно до 4380 крон в месяц (около 400 евро, которые не облагаются налогом), и дополнительные 75 крон в выходные на питание.

"Есть призывники, у которых уже есть какая-то собственность – например, жилье или машина, и тогда этих денег не достаточно. В конце рождественских праздников может не хватать денег на еду. Поэтому мы просим об увеличении дневного денежного обеспечения до 300 крон и его индексации", – отметила Линнеа Линде Люндин, руководительница Совета по делам военной службы, представляющего интересы призывников.

Министр обороны Пол Йонсон прокомментировал, что изменения уже готовятся, однако он пока не может обещать, что обеспечение повысят до 300 крон.

Также срочники иногда недовольны качеством и функциональным удобством обуви и белья, которое им выдают. "Дела улучшаются, что касается количества – мы видим, что снаряжение есть... Вопрос о качестве, о том, чтобы это было удобно для военной службы, и чтобы в частности девушки получали белье, которое будет удобным", – комментирует Лундин.

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В Финляндии начинается двухлетняя программа по улучшению физической подготовки призывников на фоне данных об ухудшении физического состояния молодежи.