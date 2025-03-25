В Дании окончательно договорились распространить военную службу на женщин в 2026 году

Правительство и парламент Дании окончательно договорился о введении принципа полного равенства военной службы с 2026 года, что означает первый призыв женщин наравне с мужчинами.

Об этом объявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен по итогам встречи с представителями парламентских партий 25 марта, пишет "Европейская правда".

Законопроект о полном равенстве военной службы, согласно договоренности, вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Это означает, что женщины, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, будут обязаны в течение 2026 года "наравне с мужчинами" принять участие в призыве на военную службу, если не хватит добровольцев.

Когда в апреле 2024 года парламентские партии Дании согласились ввести женскую воинскую повинность, две партии – включая Либеральный альянс – наложили на предложение вето, чтобы оно могло вступить в силу только в 2027 году после всеобщих выборов.

Но решение Либерального альянса не препятствовать принятию закона о призыве женщин позволило перенести введение призыва для женщин на год вперед.

Недавно стало известно, что Дания выделит дополнительные 50 миллиардов крон (7 миллиардов долларов) на оборонные расходы в течение следующих двух лет, ссылаясь на все большую угрозу со стороны России.