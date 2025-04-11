У Швеції обговорюють, як покращити життя строковикам, перш ніж масштабувати призов

У Швеції обговорюють, як підвищити мотивацію і задоволеність строковиків, які проходять вишкіл – з огляду на те, що країна планує збільшити кількість призовників.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У Швеції почали обговорення, які організаційні та інші проблеми є зі строковою службою і що турбує призовників, які потрапляють у систему.

Дискусії пов’язані з планами Швеції збільшити кількість призовників до 10 000 осіб щорічно до 2030 року.

Ключовими проблемами називають недостатнє грошове забезпечення, а також проблеми зі спорядженням.

Зараз шведські строковики отримують 146 крон на день, сукупно до 4380 крон на місяць (біля 400 євро, що не оподатковуються), та додаткові 75 крон у вихідні на харчування.

"Є призовники, у яких вже є якась власність – наприклад, житло чи машина, і тоді цих грошей не достатньо. Наприкінці різдвяних свят може не вистачати грошей на їжу. Тож ми просимо про збільшення денного грошового забезпечення до 300 крон та його індексацію", – зазначила Ліннеа Лінде Люндин, очільниця Ради у справах військової служби, що представляє інтереси призовників.

Міністр оборони Пол Йонсон прокоментував, що зміни вже готуються, проте він поки не може обіцяти, що забезпечення підвищать до 300 крон.

Також строковики іноді невдоволені якістю і функціональною зручністю взуття та білизни, яку їм видають. "Справи покращуються, що стосується кількості – ми бачимо, що спорядження є… Питання про якість, про те, щоб це було зручно для військової служби, та щоб зокрема дівчата отримували білизну, яка буде зручною", – коментує Лундин.

Уряд і парламент Данії остаточно домовився про запровадження принципу повної рівності військової служби з 2026 року, що означає перший призов жінок нарівні з чоловіками.

У Фінляндії розпочинається дворічна програма з покращення фізичної підготовки призовників на тлі даних про погіршення фізичного стану молоді.