Дуда назвал Трампа лучшим шансом для мира в Украине

Президент Польши Анджей Дуда говорит, что его американский коллега Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну, но любой мир должен быть "справедливым и длительным".

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

Дуда убежден, что единственный шанс на мир для Украины связан с американским лидером.

Что касается переговоров с Владимиром Путиным, президент Дуда уверен, что Дональд Трамп имеет представление о российском лидере.

Запрет "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствование энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром" является достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, говорит Дуда.

Учитывая неудачи европейских лидеров в переговорах о мире на основе Минских соглашений, он считает, что бремя теперь ложится на Дональда Трампа.

"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов", – говорит он.

"Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это – ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", – подчеркнул Дуда.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп "разочарован обеими сторонами" в мирных переговорах, которые продолжаются.

Как сообщалось, отдельные действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.