Дуда назвав Трампа найкращим шансом для миру в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда каже, що його американський колега Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну, але будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, передає "Європейська правда".

Дуда переконаний, що єдиний шанс на мир для України пов'язаний з американським лідером.

Що стосується переговорів з Владіміром Путіним, президент Дуда впевнений, що Дональд Трамп має уявлення про російського лідера.

Заборона "Північного потоку-2" під час свого першого терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром" є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче, каже Дуда.

Враховуючи невдачі європейських лідерів у переговорах про мир на основі Мінських угод, він вважає, що тягар тепер лягає на Дональда Трампа.

"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів", – каже він.

"Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Дональд Трамп "розчарований обома сторонами" у мирних переговорах, що тривають.

Як повідомлялося, окремі дії та заяви посланника президента США Стіва Віткоффа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.