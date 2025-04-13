Президентка Молдови хоче завершити переговори про вступ з ЄС до кінця 2027 року

Президентка Молдови Мая Санду хоче, щоб її держава завершила переговори про вступ з ЄС до кінця 2027 року.

Про це вона сказала в російськомовному подкасті Івану Святченку, пише "Європейська правда".

Санду наголосила, що парламентські вибори цього року мають вирішальне значення для збереження миру та європейського шляху. У цьому контексті вона відзначила наміри чинної влади швидко провести переговори з ЄС про вступ.

"Ми хочемо завершити переговори до кінця 2027-року. Це дуже серйозний план, реальний план. Я дуже хочу, щоб ми не втратили цей шанс", – заявила Санду.

Вона попередила, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для таких планів.

"Молдова потребує підтримки ЄС як для розвитку економіки, так і для будівництва доріг, мостів, і все, що ми можемо зробити сьогодні, робиться за допомогою ЄС", – підкреслила також Санду.

Молдова подала заявку на вступ до Європейського Союзу в березні 2022 року невдовзі після України. Вона отримала статус кандидата в червні того ж року, разом з Україною.

У грудні 2023 року лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови. 25 червня 2024 року в Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція, яка формально дала старт переговорам Молдови про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 20 жовтня в Молдові відбувся конституційний референдум про європейську інтеграцію. За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%.

Прихильники ЄС виграли референдум з відривом лише у кілька тисяч голосів. Позитивний результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.

Про причини того, чому громадяни Молдови виявилися не готові підтримати європейський шлях їхньої країни, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Корупція, мова, вата.