СМИ: США и Иран проведут второй раунд ядерных переговоров в Италии

США и Иран проведут второй раунд ядерных переговоров в субботу, 19 апреля, в Риме.

Об этом агентству Bloomberg сообщили собеседники, передает "Европейская правда".

Как отметили собеседники, переговоры должны совпасть с визитом в Италию вице-президента США Джей Ди Вэнса, хотя пока неизвестно, будет ли он в них участвовать. Поэтому они состоятся в субботу, 19 апреля.

Обе стороны – и Иран, и США – охарактеризовали первую встречу в оманской столице как конструктивную.

Встречу возглавляли главный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

12 апреля он коротко пообщался непосредственно с главой МИД Ирана, что стало первым прямым контактом между двумя странами при администрации нового президента США.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.