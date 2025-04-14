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ЗМІ: США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у Італії

Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 13:30 — Уляна Кричковська

США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у суботу, 19 квітня, в Римі.

Про це агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники, переговори мають співпасти з візитом до Італії віцепрезидента США Джей Ді Венса, хоча наразі невідомо, чи братиме він у них участь. Відтак вони відбудуться у суботу, 19 квітня.

Обидві сторони – і Іран, і США – охарактеризували першу зустріч в оманській столиці як конструктивну. 

Зустріч очолювали головний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. 

12 квітня він коротко поспілкувався безпосередньо з главою МЗС Ірану, що стало першим прямим контактом між двома країнами за адміністрації нового президента США. 

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.

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США Іран Ядерна зброя
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