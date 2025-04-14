Зеленский обвинил Вэнса, что он "каким-то образом оправдывает действия Путина"

Президент Владимир Зеленский считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс оправдывает действия главы Кремля Владимира Путина.

Об этом глава государства сказал CBS News, сообщает "Европейская правда".

В интервью президент выразил сожаление, что в США преобладают российские нарративы, а некоторые до сих пор верят, что россияне – не агрессоры, и что не они начали войну.

"Это изменение тона, изменение реальности, действительно да, изменение реальности, и я не хочу участвовать в той измененной реальности, которую мне представляют", – сказал глава государства.

Он заявил, что Украина ни на кого не нападала, чтобы начать войну, и перешел к критике вице-президента США Вэнса.

"Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить: нельзя искать что-то посередине. Есть агрессор и есть жертва. Россияне – агрессор, а мы – жертва", – сказал Зеленский.

В интервью президент также призвал своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять разрушения, вызванные российским вторжением.

Напомним, во время скандальной встречи 28 февраля в Белом доме Владимир Зеленский призвал Вэнса посетить Украину, чтобы воочию убедиться, что происходит в государстве. На это Вэнс ответил, что он "смотрит сториз", поэтому знает о состоянии дел в Украине.

Вице-президент США также пояснил, что отказывается от визитов в Украину из-за того, что украинская власть якобы устраивает "пропагандистские туры".

В марте Зеленский подтвердил приглашение Вэнса посетить Украину.