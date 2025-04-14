Зеленський звинуватив Венса, що він "якимось чином виправдовує дії Путіна"
Президент Володимир Зеленський вважає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс виправдовує дії глави Кремля Владіміра Путіна.
Про це глава держави сказав CBS News, повідомляє "Європейська правда".
В інтерв’ю президент висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни – не агресори, і що не вони почали війну.
"Це зміна тону, зміна реальності, дійсно так, зміна реальності, і я не хочу брати участь у тій зміненій реальності, яку мені представляють", – сказав глава держави.
Він заявив, що Україна ні на кого не нападала, щоб розпочати війну, і перейшов до критики віцепрезидента США Венса.
"Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити: не можна шукати щось посередині. Є агресор і є жертва. Росіяни – агресор, а ми – жертва", – сказав Зеленський.
У інтерв’ю президент також закликав свого американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.
Нагадаємо, під час скандальної зустрічі 28 лютого у Білому домі Володимир Зеленський закликав Венса відвідати Україну, щоб на власні очі переконатись, що відбувається в державі. На це Венс відказав, що він "дивиться сторіз", тому знає про стан справ в Україні.
Віцепрезидент США також пояснив, що відмовляється від візитів до України через те, що українська влада нібито влаштовує "пропагандистські тури".
У березні Зеленський підтвердив запрошення Венсу відвідати Україну.