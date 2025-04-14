Зеленський закликає Трампа відвідати Україну, щоб побачити руйнування від війни

Президент Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS, повідомляє "Європейська правда".

"Будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими формами переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або загинули", – сказав він в інтерв'ю, яке транслювалося в неділю.

За його словами, відвідавши Україну, Трамп "зрозуміє, що зробив (російський лідер Владімір) Путін".

"Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу", – додав Зеленський.

Запрошення Зеленського послідувало після гострої суперечки в Білому домі наприкінці лютого між президентом України, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, яка розігралася на очах у преси.

Венс тоді звинуватив Україну в тому, що вона приймає іноземних лідерів у "пропагандистських турах", щоб заручитися підтримкою.

Зеленський повторив, що заперечує це звинувачення, і сказав, що якщо Трамп вирішить відвідати Україну, "ми нічого не будемо готувати. Це не буде театр".

"Ви можете поїхати саме туди, куди хочете, в будь-яке місто, яке (зазнало) нападів".

"Путіну не можна довіряти. Я говорив це президенту Трампу багато разів. Тож коли ви запитуєте, чому перемир'я не працює – ось чому", – сказав Зеленський.

"Путін ніколи не хотів припинення війни. Путін ніколи не хотів, щоб ми були незалежними. Путін хоче нас повністю знищити – наш суверенітет і наш народ", – додав він..

Український лідер заявив, що має "100-відсоткову ненависть" до Путіна, запитавши, "як інакше можна дивитися на людину, яка прийшла сюди і вбивала наших людей, вбивала дітей?".

Однак він додав, що ворожість "не означає, що ми не повинні працювати над тим, щоб закінчити війну якнайшвидше".

Нагадаємо, Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав Трамп.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.