Топ-дипломаты в ЕС отреагировали на слова Мерца о поставке Taurus в Украину

Европейские высокопоставленные чиновники-дипломаты положительно отреагировали на заявление следующего канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он может отправить в Украину крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Об этом они говорили, собравшись на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Отвечая на вопрос о возможности отправки Германией ракет Taurus в Украину, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сказала: "Конечно, каждая страна-член дает то, что может дать. Но я думаю, что послание очень четкое: мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы гражданские не погибали", – отметила Каллас.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что очень важно, чтобы Германия предоставила Украине ракеты Taurus.

"Я думаю, что это было бы очень важным сигналом того, где стоит Европа в этой ситуации", – сказал он.

Его польский коллега Радослав Сикорский назвал предложение Мерца "очень хорошим".

Среди других тем министры иностранных дел ЕС обсуждают инициативу о предоставлении Киеву дополнительных артиллерийских боеприпасов.

Напомним, во время своего пребывания в оппозиции Мерц открыто поддерживал предоставление Украине ракет Taurus. Эту возможность последовательно исключал предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц, ссылаясь на опасения, что это втянет Германию в войну.

Мерц, который должен вступить в должность следующего канцлера Германии в мае, заявил в воскресенье, что его позиция остается неизменной. Он подчеркнул, что даст разрешение на поставку рекета по согласованию с европейскими партнерами.

Украина рассчитывает на помощь Мерца – президент Владимир Зеленский заявлял, что в новой политике Германии в отношении Украины "что-то изменится".