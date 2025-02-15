Мерц: Германия готова поставлять ЗСУ Taurus после выборов, но есть условие

Глава ХДС и наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о намерении изменить политику Берлина относительно поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фридрих Мерц заверил, что не откажется от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании

"Моя позиция и позиция моей фракции всегда была четкой", – заявил он, подчеркнув готовность поставлять не только ракеты. "Моя личная позиция – об увеличении поставок европейского оружия в Украину", – добавил Мерц.

Впрочем, он отметил, что началу поставок будут предшествовать переговоры между донорами ВСУ. Показательно, что из участников этих консультаций он вычеркнул США.

"Мы должны быть готовы поставлять, но только в случае, если мы договоримся с нашими европейскими партнерами, и здесь я говорю о Британии и Франции (которые также располагают ракетами большой дальности) о распределении ролей", – заявил вероятный будущий канцлер Германии.

Ранее Фридрих Мерц и действующий канцлер Шольц подтвердили, что по-разному смотрят на поставки Taurus Украине.

Украина рассчитывает на помощь Мерца – Зеленский уже заявлял, что в новой политике Германии в отношении Украины "что-то изменится".

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