Трамп поднимает тарифы против Китая до 125%

Президент США Дональд Трамп объявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125% в рамках торговой войны между двумя государствами.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что распорядился повысить тарифы против Китая до 125%, "учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам".

"В какой-то момент – надеюсь, в ближайшем будущем, – Китай поймет, что времена обворовывания США и других стран больше не являются гарантированными или приемлемыми", – добавил Трамп.

Напомним, сначала Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.

После этого Пекин поднял тарифы против США до 84%.

По данным опросов, более 70% американцев ожидают роста цен на большинство товаров в результате беспрецедентных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

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