Литовский министр рассказал, что войдет в 17-й пакет санкций ЕС против России

В следующий, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России может войти российский "Росатом", экспорт российского сжиженного газа и теневой флот РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Будрис сообщил, что Литва будет настаивать на включении в 17-й пакет санкций против России сжиженного газа и российскую корпорацию "Росатом".

"Путин снова бросает вызов всем... И именно поэтому для Европы сейчас пришло время двигаться дальше с 17-м пакетом санкций. Литва готова сделать свой вклад в него, с теми секторами, которые не вошли в 16-й пакет", – заявил Будрис.

"Это – сжиженный газ, это – Росатом, это дополнительный пакет по теневому флоту и, конечно, дополнительные индивидуальные санкции", – добавил он.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что таким образом можно "получить больше рычагов влияния на Путина, чтобы остановить его войну".

"Кроме того, то, что мы должны обсудить прямо сейчас, – это дата, когда Украина станет членом ЕС. Я думаю, что 1 января 2030 года – это вполне реально, и мы можем этого достичь", – добавил он.

Напомним, 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины был принят Евросоюзом 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного нападения в 2022 году.

Ранее источник "ЕвроПравды" сообщил, что послы ЕС согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

По данным источников "ЕП", из санкционного списка изъяли имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.