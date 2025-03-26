В РФ говорят, что говорят с США о запуске "Северных потоков" и мечтают "надавить на Европу"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Москва и Вашингтон общаются по "Северным потокам".

Его слова цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Лавров заявил, что сейчас США и Россия обсуждают тему "Северных потоков" и мечтает "надавить" на Европу, чтобы та не отказывалась от российского газа.

"Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор о "Северных потоках". Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм", – сказал глава российского МИДа.

Он сказал, что "Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес".

"При этом люди вроде [министра экономики Германии] Роберта Габека, [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен, [главы Министерства обороны Германии] Бориса Писториуса, они все говорят, что ни за что не позволят восстановить "Северные потоки". Это либо больные люди, либо самоубийцы", – считает Лавров.

СМИ ранее сообщили, что немецкий друг Путина Маттиас Варниг со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream) не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.