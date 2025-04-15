Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022-го, будет ходить через Приднестровье

Летом планируют возобновить движение поезда Кишинев – Одесса, прерванное 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в сообщении Молдовской железной дороги, сообщает "Европейская правда".

Делегация Молдовской железной дороги во главе с исполняющим обязанности гендиректора предприятия Сергеем Котельником 11 апреля посетила с рабочим визитом Киев.

Как отметили на предприятии, стороны обсудили возможности возобновления транзита украинских грузов в страны ЕС и обратно железнодорожными линиями Молдовы. Из-за ситуации, которая сложилась в регионе вследствие войны, поток грузов и пассажиров через Молдову фактически перенаправили.

"Стороны пришли к общему мнению, что необходимо возобновить работу пассажирского маршрута Кишинев – Одесса, запуск которого запланирован с открытием летнего сезона", – говорится в сообщении.

Дополнено 19:05. После восстановления сообщения поезд Кишинев – Одесса будет ходить через непризнанное Приднестровье, что "Европейской правде" подтвердил источник, знакомый с деталями переговоров.

Сейчас пункты пересечения границы между Украиной и Молдовой на приднестровском участке не работают – Украина прекратила их работу в феврале 2022 года.

Так же и движение поезда Кишинев – Одесса было прекращено 24 февраля 2022 года решением молдавской Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с началом военных действий в Украине.

Напомним, с середины декабря Львов имеет новое железнодорожное сообщение со столицей Молдовы Кишиневом.

Кроме этого, "Укрзализныця" объявила о запуске нового прямого международного рейса "Киев – Будапешт", он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.