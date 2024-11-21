Із грудня Львів отримає пряме залізничне сполучення з Кишиневом

Із середини грудня Львів матиме нове залізничне сполучення зі столицею Молдови Кишиневом.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пише галузеве видання ЦТС, передає "Європейська правда".

Як розповів Перцовський, із 15 грудня "Укрзалізниця" відкриє нове сполучення Львів – Кишинів.

"У нас досить успішно працює поїзд Київ – Кишинів. І тепер ми доєднуємо до цього сполучення ще й Львів. На це був популярний запит", – зауважив він.

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Як повідомило видання, мова йде про вагон із пересадкою, який відправлятиметься зі Львова о 15:00. Дорогою його перечіплятимуть до вже курсуючого потяга, у складі якого він прибуватиме до Кишинева об 11:30.

Перцовський впевнений – це зручний час для охочих здійснити переліт з місцевого аеропорту, який є досить активним, зокрема, за популярними південними напрямками, як, наприклад, Туреччина.

"Тепер Львів матиме з Кишиневом пряме сполучення", – наголосив він.

Усі презентовані нові рейси на 2025 рік запускатимуть вже з 15 грудня 2024 року. А квитки на них, як і на решту рейсів, почнуть продавати за 20 днів до дати виїзду.

Окрім цього, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ – Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.

Також відомо, що цього ж дня пасажири зможуть добиратися із Києва до столиці Словаччини – Братислави – із пересадкою у місті Чоп у Закарпатській області.