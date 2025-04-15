Зеленский говорит, что переговоры с США о минералах прошли положительно
Президент Владимир Зеленский отметил, что переговоры между украинской и американской командами о соглашении о недрах на прошлой неделе прошли положительно.
Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, сообщает "Европейская правда".
Президент отметил, что переговоры состоялись на техническом уровне и прошли положительно.
"Пока обе стороны закончили встречу в позитиве", – сказал он.
Президент добавил, что переговоры – онлайн и офлайн – будут продолжаться до конца этой недели.
После всех этих консультаций, по словам Зеленского, команды покажут, "что они наработали".
Напомним, официальные лица США и Украины встретились в пятницу, 11 апреля, чтобы обсудить предложение США по получению доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.
Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.
Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версии соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.