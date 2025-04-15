Зеленский говорит, что переговоры с США о минералах прошли положительно

Президент Владимир Зеленский отметил, что переговоры между украинской и американской командами о соглашении о недрах на прошлой неделе прошли положительно.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что переговоры состоялись на техническом уровне и прошли положительно.

"Пока обе стороны закончили встречу в позитиве", – сказал он.

Президент добавил, что переговоры – онлайн и офлайн – будут продолжаться до конца этой недели.

После всех этих консультаций, по словам Зеленского, команды покажут, "что они наработали".

Напомним, официальные лица США и Украины встретились в пятницу, 11 апреля, чтобы обсудить предложение США по получению доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.

Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версии соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.