В правительстве надеются на продолжение переговоров с США по соглашению о недрах

Украинская делегация в ходе технических консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне в минувшую пятницу передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире общенационального телемарафона в понедельник, передает "Европейская правда".

Она отметила, что не может сообщать много деталей о встрече.

"Это сам по себе положительный знак, что консультации происходят. Относительно того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения", – сказала Стефанишина.

"Но я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры – пока мы не достигнем согласия. Это не финальный раунд, очевидно", – добавила она.

Технические консультации по соглашению о минералах с США состоялись при участии команд министерств юстиции и экономики Украины.

Как сообщали СМИ, официальные лица США и Украины встретились в пятницу, чтобы обсудить предложение США по получению доступа к минеральным богатствам Украины, но перспективы прорыва были мизерными, учитывая "антагонистическую" атмосферу встречи.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.