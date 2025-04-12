Reuters говорит об антагонистической атмосфере встречи Украины и США по соглашению о недрах

Официальные лица США и Украины встретились в пятницу, чтобы обсудить предложение США по получению доступа к минеральным богатствам Украины, но перспективы прорыва были скудными, учитывая "антагонистическую" атмосферу встречи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, напряженность в переговорах в Вашингтоне возникла из-за последнего проекта предложения администрации Трампа, который является более экспансивным, чем первоначальная версия.

"Атмосфера переговоров очень антагонистическая", – сказал источник, указывая на „максималистский" проект, представленный администрацией Трампа в прошлом месяце.

Представитель Министерства финансов подтвердил, что дискуссии происходят, назвав их "техническими по своей природе".

Последний проект предоставит США привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых и потребует от Киева размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.

Предложенное соглашение, однако, не предоставит Киеву гарантий безопасности со стороны США, что является главным приоритетом президента Украины Владимира Зеленского.

Источник сообщил, что одной из "пасхалок", найденных в документе, было требование США к Международной финансовой корпорации развития правительства США взять под контроль газопровод российского энергетического гиганта "Газпром", проходящий через Украину в Европу.

По словам источника, украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего советника по сделке по добыче полезных ископаемых.

В среду Зеленский заявил, что сделка по добыче полезных ископаемых должна быть выгодной для обеих стран и может быть структурирована таким образом, чтобы способствовать модернизации Украины.

Высшие должностные лица Украины, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, будут в Вашингтоне в течение двух недель на встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, в том числе на встрече министров, посвященной Украине, которая состоится 25 апреля, сообщили несколько источников, знакомых с планами.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом "вернулись на правильный путь", о чем свидетельствует возобновление переговоров по предложенному соглашению о добыче полезных ископаемых.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.