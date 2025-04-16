В Молдове неизвестные устроили рассылку от "налоговой" с призывом поддержать партию Санду

В Молдове неизвестные лица устроили массовую рассылку якобы от имени налоговой службы, в которой получателей призывают поддержать партию президента Майи Санду и задонатить на это 2% налога с доходов.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Молдове многие люди получили рассылку от имени якобы налоговой службы с просьбой "поддержать PAS" – партию президента Майи Санду "Действие и солидарность" и направить в ее поддержку 2% налога с доходов. Перед этим в сообщении упоминают о прекращении программ поддержки от USAID.

Пример сообщения из рассылки опубликовал депутат партии Раду Мариан. Он отметил, что их политсила не имеет никакого отношения к рассылке и это очередная попытка дискредитации, за которой стоят "преступные группировки и коррумпированные политики".

Как известно, в 2025 году в Молдове должны пройти парламентские выборы, дата которых еще не определена. По их итогам партия Майи Санду "Действие и солидарность", хоть и является лидером в опросах, рискует потерять большинство в парламенте, что может привести к реваншу пророссийских сил.

Директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце в декабре заявил, что Россия будет пытаться получить контроль над молдавским парламентом во время выборов в 2025 году.

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