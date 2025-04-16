В Бельгии назвали "иллюзией" разговоры о восстановлении энергетических связей с РФ

Министр энергетики Бельгии Матье Бие считает, что любые разговоры о восстановлении энергетических связей с Россией – это "иллюзия".

Об этом он сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Бие заявил, что мысль о том, что однажды удастся вернуться к "обычному сотрудничеству с Россией, мол, "ничего не произошло" – это фантазии".

"Это интеллектуальное упражнение для диванных дискуссий, но на практике оно нереалистично. Это иллюзорная дискуссия", – считает он.

Бельгийский министр заявил, что страна продолжает поддерживать постепенный отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), хотя и не поддерживает полный запрет.

Импорт этого топлива постепенно сокращается, отметил он, пообещав "двигаться в этом направлении" и дальше.

"Мы финансируем войну. Мы должны перекрыть краны", – акцентировал он.

Бельгия остается одним из крупнейших импортеров российского СПГ в ЕС, наряду с Францией и Испанией. По данным аналитической компании Kpler, с января страна импортировала 1,1 млн тонн СПГ из России через порт Зебрюгге.

ЕС недавно ввел запрет на реэкспорт российского СПГ, что запрещает странам отправлять его за пределы ЕС после получения.

Бие заявил, что не поддержит полный запрет, если Бельгия не выработает "скоординированный подход" с соседями, повторив призывы предыдущего правительства к общеевропейской схеме, чтобы помешать России перенаправлять свои поставки в другие порты ЕС.

В то же время Бие считает, что имеет частичное решение для уменьшения зависимости ЕС от российских энергоносителей: развитие атомной энергетики.

"Пять лет назад это было ругательным словом. А теперь отношение к ядерной энергетике изменилось", – отметил бельгийский министр.

Он считает, что Европа "должна сплотиться вокруг атомной энергетики", а Брюссель должен "вписать атом в европейский промышленный проект".

14 апреля министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, что в следующий, 17-й пакет санкций Европейского Союза против России может войти российский "Росатом", экспорт российского сжиженного газа и "теневой" флот РФ.

А газета FT писала, что Брюссель изучает правовые варианты, которые позволят европейским компаниям разрывать долгосрочные газовые контракты с Россией, не платя ей значительных штрафов.