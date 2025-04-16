У Бельгії назвали "ілюзією" розмови щодо відновлення енергетичних зв’язків із РФ

Міністр енергетики Бельгії Матьє Біє вважає, що будь-які розмови про відновлення енергетичних зв’язків із Росією – це "ілюзія".

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Біє заявив, що думка щодо того, що одного дня вдасться повернутися до "звичайної співпраці з Росією, мовляв, "нічого не сталося" – це фантазії".

"Це інтелектуальна вправа для диванних дискусій, але на практиці вона нереалістична. Це ілюзорна дискусія", – вважає він.

Бельгійський міністр заявив, що країна продовжує підтримувати поступову відмову від імпорту російського скраплений природного газу (СПГ), хоча і не підтримує повну заборону.

Імпорт цього палива поступово скорочується, зазначив він, пообіцявши "рухатися в цьому напрямку" й далі.

"Ми фінансуємо війну. Ми повинні перекрити крани", – акцентував він.

Бельгія залишається одним із найбільших імпортерів російського СПГ в ЄС, поряд із Францією та Іспанією. За даними аналітичної компанії Kpler, з січня країна імпортувала 1,1 млн тонн СПГ з Росії через порт Зебрюгге.

ЄС нещодавно запровадив заборону на реекспорт російського СПГ, що забороняє країнам відправляти його за межі ЄС після отримання.

Біє заявив, що не підтримає повну заборону, якщо Бельгія не виробить "скоординований підхід" із сусідами, повторивши заклики попереднього уряду до загальноєвропейської схеми, щоб завадити Росії перенаправляти свої поставки до інших портів ЄС.

Водночас Біє вважає, що має часткове рішення для зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв: розвиток атомної енергетики.

"П’ять років тому це було лайливим словом. А тепер ставлення до ядерної енергетики змінилося", – зауважив бельгійський міністр.

Він вважає, що Європа "має згуртуватися навколо атомної енергетики", а Брюссель має "вписати атом у європейський промисловий проєкт".

14 квітня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів, що до наступного, 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії може увійти російський "Росатом", експорт російського скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

А газета FT писала, що Брюссель вивчає правові варіанти, які дозволять європейським компаніям розривати довгострокові газові контракти з Росією, не сплачуючи їй значних штрафів.