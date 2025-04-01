В Литве нашли тело четвертого военного США, который пропал во время учений
Четвертого солдата армии США, который исчез на прошлой неделе во время учений на полигоне недалеко от литовского города Пабраде, нашли мертвым 1 апреля.
Как сообщает "Европейская правда", это подтвердило командование Вооруженных сил США в Европе и Африке.
Отмечается, что тело четвертого американского солдата нашли во второй половине дня во вторник. Его личность не разглашают, пока о смерти не сообщат семье.
Солдата нашли после поисков сотнями спасателей из армии США, Военно-морских сил США, Вооруженных сил Литвы, Польши, Эстонии и "многих других представителей литовского правительства и гражданских ведомств", отметило американское командование.
Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной M88 Hercules на полигоне в Литве стало известно 25 марта.
Бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Операция длилась несколько дней.
В понедельник из болота неподалеку от полигона в Пабраде вместе с затонувшим бронетранспортером были извлечены тела трех пропавших американских военных.