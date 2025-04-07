Молдова подтвердила гибель своих граждан в ДТП с автобусом в Румынии

В Министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что погибшие в ДТП в Румынии с участием микроавтобуса из Молдовы являются молдовскими гражданами.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В МИД Молдовы подтвердили, что в ДТП с участием микроавтобуса с молдовскими номерами в Румынии погибли трое граждан Молдовы.

Еще пять пассажиров, среди которых трехмесячный ребенок, госпитализировали. Двух человек после осмотра отпустили, семью с младенцем направили на дополнительные обследования.

В МИД отметили, что посольство Молдовы в Румынии на связи с пострадавшими и будет оказывать им всю необходимую поддержку.

Как сообщалось, авария произошла утром 7 апреля в округе Клуж. Микроавтобус с молдовскими номерами столкнулся с грузовиком и съехал с дороги в канаву. По первым выводам полиции, водитель микроавтобуса на повороте не справился с управлением, поэтому он оказался на встречной полосе.

Водитель грузовика прошел тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Напомним, 1 апреля в Австрии в ДТП с микроавтобусом погибли четыре гражданки Украины. Водитель, также украинец, оказался под арестом.

В середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек.