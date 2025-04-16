В Литве начался судебный процесс над украинцем по подозрению в поджоге IKEA

В среду, 16 апреля, в Вильнюсском областном суде начался судебный процесс по делу о терроризме, где 18-летнего украинца обвиняют в совершении террористического акта путем устройства взрыва и пожара в магазине IKEA в литовской столице.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Подсудимый, которого также обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ, был доставлен на закрытое слушание под конвоем Службы общественной безопасности.

Фото: LRT

Литовская прокуратура квалифицировала инцидент, произошедший в марте 2024 года, как террористический акт. Дело было передано в суд в середине марта и предусматривает обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: совершение террористического акта, действия с террористическим умыслом и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Как свидетельствуют материалы дела, 8 мая 2024 года взрывное устройство с таймером было заложено внутри магазина IKEA в Вильнюсе. Взрыв вызвал пожар и значительный материальный ущерб.

Власти утверждают, что нападение совершила террористическая группа, которая координировала свои действия с помощью зашифрованных сообщений в социальных сетях. Группа подозревается в связях с российскими спецслужбами.

Прокуратура считает, что акт был организован и заказан лицами, связанными со спецслужбами России.

В совершении нападения подозреваются двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому в то время было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Второй подозреваемый задержан в Польше.

По словам официальных лиц, расследование в отношении тех, кто организовал нападение, продолжается, несколько человек объявлены в международный розыск.

Обвиняемый был арестован 13 мая 2024 года возле Паневежиса в Литве. Власти утверждают, что перехватили его, когда он ехал на автобусе в направлении Риги, Латвия, и якобы планировал вторую атаку с использованием материалов, которые ранее хранились в Литве.

В суд также поступил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 485 тысяч евро от IKEA.

Недавно спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что хотя уровень угрозы в стране не изменился, службы безопасности готовятся к новой волне диверсионных операций.