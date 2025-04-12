Спикер Сейма Литвы предупреждает о возможности новой серьезной волны диверсий

Спикер парламента Саулюс Сквернялис сообщил, что, хотя уровень угрозы в стране не изменился, службы безопасности готовятся к новой волне диверсионных операций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, свидетельствует о возвращении серьезной волны диверсионных операций, которые проводились в странах Балтии, в частности в Литве. Сейчас эти дела находятся в суде, мы все прекрасно знаем, что там планировалось. Нашим силовым структурам предстоит проделать в этом направлении достаточно большую работу", – заявил председатель Сейма.

По его словам, саботаж, диверсии и различные провокации "являются сегодня главной проблемой" в регионе.

В то же время Саулюс Сквернялис отметил, что пока общий уровень угрозы не увеличился.

"Если говорить о более глобальном уровне, то мы видим, что все напрямую зависит от ситуации в Украине. Пока там никаких сдвигов нет, продолжается конвенционная война, и тот уровень угроз, который был раньше, пока для нас точно не изменился и не вырос", – заявил спикер Сейма.

Напомним, что прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором фигурирует гражданин Украины, действовавший в российских интересах. Его обвиняют в пожаре, устроенном 9 мая прошлого года в вильнюсском торговом центре "IKEA". На момент совершения вероятного преступления обвиняемый был несовершеннолетним. Согласно материалам дела, в магазине было заложено взрывное устройство с таймером, повлекшее на следующий день взрыв и пожар.

Правоохранительные органы квалифицируют это событие как террористический выпад.