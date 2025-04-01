В Польше задержали украинца по подозрению в работе на спецслужбы РФ

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали 47-летнего гражданина Украины по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель польского МВД Яцек Добжинский, которого цитирует Polsat News.

Как рассказал Добжинский, 47-летнего украинца задержали на территории Мазовецкого воеводства.

"Сотрудники ABW на основе собственных выводов и материалов задержали 47-летнего гражданина Украины, который действовал в пользу российской разведки в Мазовецком воеводстве", – рассказал спикер МВД.

Как указано, мужчина якобы проводил разведку военных объектов на территории Польши.

На основании "веских доказательств", собранных ABW, Мазовецкий отдел Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры начал расследование и выдвинул мужчине обвинения в участии в деятельности российской разведки, направленной против Республики Польша.

Окружной суд Варшавы арестовал украинца на три месяца.

Напомним, 17 марта Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором один человек обвиняется в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года.

Также стало известно, что кроме поджога магазина IKEA в Вильнюсе российские спецслужбы также стоят за поджогом торгового центра в Варшаве.