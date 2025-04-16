Bloomberg: РФ просит США разрешить покупать самолеты Boeing за счет замороженных денег

Россия в рамках переговоров с США просит разрешить ей покупать самолеты компании Boeing за деньги из миллиардов долларов замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине.

Об этом агентству Bloomberg сообщил источник в Москве, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Хотя это требование не является условием согласия РФ на перемирие, Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня, сказал собеседник агентства.

Соглашение, которое позволит приобрести самолеты, может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий, пишет агентство.

"США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня", – заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в ответ на просьбу прокомментировать, стремится ли Россия купить самолеты Boeing.

Государственный департамент США, как и Boeing, отказался от комментариев. Представитель Кремля не ответил на просьбу о комментарии.

Акции Boeing упали после того, как агентство Bloomberg News сообщило о российском запросе.

Россия публично обратилась к США с просьбой снять санкции с ее флагманской авиакомпании "Аэрофлот" и позволить возобновить прямое авиасообщение между двумя странами. США публично не отреагировали на это предложение.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года компания Boeing прекратила свою деятельность в России, включая крупный инжиниринговый центр.

Перспектива потенциального возобновления продаж самолетов Boeing в Россию поднимается в то время, как американский авиастроитель испытывает вытеснение на других рынках из-за глобальной тарифной войны, начатой президентом Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Соединенные Штаты считают потенциальное развитие экономического партнерства с Россией возможным стимулом завершить развязанную ею войну в Украине.