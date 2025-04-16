Bloomberg: РФ просить США дозволити купувати літаки Boeing за рахунок заморожених грошей

Росія в рамках переговорів зі США просить дозволити їй купувати літаки компанії Boeing за гроші з мільярдів доларів заморожених державних активів після припинення вогню в Україні.

Про це агентству Bloomberg повідомило джерело в Москві, знайоме з цим питанням, пише "Європейська правда".

Хоча ця вимога не є умовою згоди РФ на перемир'я, Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню, сказав співрозмовник агентства.

Угода, яка дозволить придбати літаки, може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій, пише агентство.

"США не обговорюватимуть жодних економічних зобов'язань, поки не буде досягнуто припинення вогню", – заявив речник Ради національної безпеки Брайан Г'юз у відповідь на прохання прокоментувати, чи прагне Росія купити літаки Boeing.

Державний департамент США, як і Boeing, відмовився від коментарів. Речник Кремля не відповів на прохання про коментар.

Акції Boeing впали після того, як агентство Bloomberg News повідомило про російський запит.

Росія публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з її флагманської авіакомпанії "Аерофлот" і дозволити відновити пряме авіасполучення між двома країнами. США публічно не відреагували на цю пропозицію.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року компанія Boeing припинила свою діяльність в Росії, включаючи великий інжиніринговий центр.

Перспектива потенційного відновлення продажів літаків Boeing до Росії піднімається у той час, як американський авіабудівник зазнає витіснення на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Дональдом Трампом.

Як повідомлялось, Сполучені Штати вважають потенційну розбудову економічного партнерства з Росією можливим стимулом завершити розвʼязану нею війну в Україні.